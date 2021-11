Relvado do Marítimo estará apto em dezembro

O Marítimo deve voltar a jogar nos Barreiros no fim de semana de 11/12 de dezembro, aquando da visita do Santa Clara. As últimas avaliações ditaram que o tapete continue a descansar e a ser intervencionado. Entretanto, vai chegar à Madeira um contentor com 300 metros quadrados de relva refrigerada em rolos, uma ajuda para a recuperação do relvado de forma a que seja levantada a interdição a vigorar desde finais de agosto.