Relvado do Marítimo teve nota 3,47 após interdição

Depois de praticamente três meses de interdição, o Estádio do Marítimo voltou a ter luz verde da Liga Portugal e a nota atribuída ao relvado após o jogo com o Paços de Ferreira evidencia bem as melhorias registadas: 3,47 num máximo de 5. A solução encontrada, com a colocação de rolos, permite jogar até o final da época, altura em que o tapete será integralmente substituído.

Entretanto, Milson foi chamado ao treino por Vasco Seabra depois de ter brilhado na equipa B. Já o central Matheus Costa, eleito pelos adeptos como o melhor em campo no encontro do último domingo, mostra-se motivado: “Agradeço primeiro a Deus e a todos os adeptos por terem votado em mim. O prémio não é só meu mas de toda a equipa, fruto de um grande trabalho. Agora temos de estar focados no próximo jogo.”