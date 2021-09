Ricardinho confirmado no Marítimo

O Marítimo acaba de oficializar o avançado brasileiro Ricardinho, que chega cedido pelo Grémio de Porto Alegre por uma época. O jovem de 20 anos, autor de 9 golos em 32 jogos no último ano, perdeu espaço com a chegada de Luiz Felipe Scolari ao comando técnico do emblema de Rio Grande do Sul e resolveu experimentar o futebol europeu.





Segundo a imprensa brasileira, o Marítimo ganhou a corrida aos russos do Krasnodar e aos búlgaros do Ludogorets pelo jogador.Ainda antes da lista final da Liga, o Marítimo oficializa outro reforço vindo do Brasil, depois de anunciar o regresso de Sassá.