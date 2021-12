Ricardinho de fora e cinco jogadores dos sub-23 chamados para jogo com Vizela

Já são conhecidas as escolhas de Vasco Seabra, técnico do Marítimo, para o jogo desta 16.ª jornada com o Vizela, que se inicia às 19 horas. Os madeirenses acabam por não contar com Ricardinho, cujo teste PCR deu inconclusivo, pelo que além do recuperado André Vidigal chamaram mais um jogador dos sub-23, o ganês Johnson Owusu, para compôr a ficha de jogo. Além deste, estão nas opções Moisés Mosquera, André Teles (que é titular), Miguel Sousa e Filipe Cardoso, todos da equipa B.Paulo Victor; Cláudio Winck, Matheus Costa, Zainadine e Vítor Costa; Iván Rossi, André Teles e Rafik Guitane; Alipour, Joel e Clésio.Pedro Silva; Koffi, Bruno Wilson, Aidara e Ofori; Marcos Paulo, Kiko e Samu; Mendez, Cassiano e Nuno Moreira.