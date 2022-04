Ricardinho despede-se do Marítimo e agradece a todos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ricardinho está de saída do Marítimo, a quem estava emprestado pelo Grémio de Porto Alegre, e já se despediu esta noite do clube nas redes sociais."Feliz em ter vestido a camisa do Maior das Ilhas! Fica o meu agradecimento a toda equipa, comissão, direção, funcionários e adeptos. Nesses 7 meses em que estive aqui aprendi muito e volto a minha casa de cabeça erguida e tendo a certeza que sou um profissional e um homem melhor. Muito sucesso", salientou o avançado de 20 anos.