Ricardinho: «Podem esperar dedicação e golos»

O jovem avançado Ricardinho, cedido pelo Grémio por uma época, foi oficializado pelo Marítimo mesmo em cima do fecho do mercado e deu conta à Marítimo TV da sua vontade em triunfar no futebol europeu.





"Esta oportunidade representa muita para mim e para a minha família. Chego novo e espero construir uma carreira de muito sucesso. Estou muito feliz pela oportunidade que o Marítimo me está a dar", salientou Ricardinho, definindo-se desta forma: "Sou bastante móvel, não sou alto mas tenho bastante agilidade e força. Dedico-me bastante na marcação e procuro finalizar as jogadas. De mim, podem esperar muita dedicação e muitos golos. Espero dar muitas alegrias aos adeptos", referiu.Quem contribuiu para a sua escolha foi um dos guarda-redes do Marítimo, que também se transferiu do clube de Porto Alegre nesta janela de mercado. "Conheço o Paulo Victor, que estava comigo no Grémio. Mandou-me muitas mensagens e incentivou-me a vir", contou o novo avançado dos madeirenses, que junta-se assim a Joel e Alipour nas opções atacantes de Julio Velázquez.