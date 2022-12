Rio Ave pode ser antecipado

A visita do Marítimo a Vila do Conde, da 14.ª jornada da Liga Bwin, marcada para 28 de dezembro, pode ser antecipada para dia 23. Tudo depende do desfecho do Rio Ave-Sporting (dia 7), que pode decidir o grupo B da Taça da Liga. Se assim for, os madeirenses só voltam a jogar a 8 de janeiro, em casa com o Sporting, ou seja 16 dias depois.