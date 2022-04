Rossi e Joel voltam para o Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sem lesionados nem castigados, Vasco Seabra teve mais liberdade para escolher os convocados para o jogo de sábado com o Benfica. E, sem surpresa, o técnico do Marítimo voltou a chamar Iván Rossi e Joel Tagueu, que cumpriram castigo diante do Santa Clara. Relativamente à jornada anterior, saíram dos 20 Fábio China e Tim Soderstrom.A equipa treinou esta sexta-feira na Ribeira Brava, ensaiando a estratégia para os encarnados.Guarda-redes: Paulo Victor e Miguel Silva;Defesas: Cláudio Winck, Matheus Costa, Zainadine, Léo Andrade e Vítor Costa;Médios: Rafik Guitane, Beltrame, Edgar Costa, Iván Rossi, Diogo Mendes, Xadas, Miguel Sousa e Pedro Pelágio;Avançados: André Vidigal, Ali Alipour, Clésio, Henrique e Joel.