Rossi infetado com Covid-19 e sete de volta

Os sete jogadores do Marítimo infetados com Covid-19 (Edgar Costa, Fábio China, Beltrame, Ricardinho, Rúben Macedo, Diogo Mendes e Pelágio) já receberam alta médica e voltam hoje aos treinos. No sentido inverso, os testes realizados detetaram mais um infetado: Iván Rossi. O médio argentino já está em isolamento e vai cumprir o período determinado pelas autoridades regionais, que é agora de cinco dias.

Entretanto, o médio-ofensivo Bruno Xadas continua a dar passos seguros para a recuperação da entorse no joelho esquerdo. Parado há cerca de um mês e meio, o esquerdino já faz trabalho específico no campo e dentro em breve será reintegrado. Vasco Seabra não conta ainda com o sueco Tim Soderstrom.