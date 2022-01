Quase em cima do fecho do mercado, registam-se duas movimentações-surpresa no Marítimo: Rúben Macedo rescindiu o seu contrato e Luís Esteves, médio do V. Guimarães B, deve ser inscrito até a meia-noite.A desvinculação de Macedo foi acordada nas últimas horas, ficando assim o jogador livre para encontrar clube.Já Luís Esteves, de 23 anos, vai ser reforço mas ainda se desconhece se representará a equipa principal ou uma das secundárias (B ou sub-23).