Rui Fontes acredita no 6º lugar

O presidente do Marítimo, Rui Fontes, entende que há condições para a equipa de Vasco Seabra lutar pelo 6º lugar, que ainda pode dar qualificação europeia. “A equipa que estava quase a descer de divisão é a mesma que, neste momento, pode lutar pelo 6.º lugar. Houve uma mudança na cabeça deles, no sentido de se entregarem e renderem mais. E oxalá que, até final do campeonato, tudo aconteça da melhor maneira”, salientou Fontes, à margem da assinatura de um protocolo com uma empresa, que permite manter um camarote nos Barreiros para as velhas glórias do clube.

O dirigente manifestou a intenção de mudar o local da tribuna presidencial do estádio para um patamar abaixo e com melhor visibilidade do campo. Entretanto, a equipa volta esta manhã ao trabalho.