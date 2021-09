Rui Fontes apresenta candidatura à presidência do Marítimo

O antigo presidente do Marítimo, Rui Fontes, anunciou esta quarta-feira, nas redes sociais, que se vai candidatar à presidência do único clube madeirense na Liga Bwin, liderado desde 1997 pelo seu sucessor, Carlos Pereira.

"Maritimistas, sejam bem-vindos à página oficial da minha candidatura à liderança do 'Maior das Ilhas', o nosso Club Sport Marítimo", pode ler-se na publicação feita pelo antigo presidente, que se apresenta na corrida contra Carlos Pereira, que já oficializou a sua recandidatura e terá pela primeira vez, em 24 anos, oposição.

Rui Fontes comandou o Marítimo entre 1988 e 1997, tendo sido substituído por Carlos Pereira, que exerce o cargo desde então.

Sob a alçada do antigo presidente, o clube atingiu pela primeira vez na sua história as competições europeias, na época de 1993/94, tendo sido na altura eliminado pela Antuérpia, na Taça UEFA.

As eleições ainda não têm data definida, mas segundo os estatutos do Club Sport Marítimo deverão acontecer em outubro.

A apresentação do projeto encabeçado por Rui Fontes, intitulado "Tá na Hora - Novo Rumo", está marcado para quinta-feira, às 19:00, nos Jardins do Almirante Reis, junto à estátua que presta homenagem ao jogador do Marítimo.