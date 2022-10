Rui Fontes assume presidência da SAD do Marítimo

Rui Fontes foi esta segunda-feira nomeado para acumular o cargo de presidente do Marítimo com o de líder da Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do emblema da Liga Bwin, sucedendo a João Luís Martins no cargo.

Em dia com duas Assembleias Gerais (AG) de acionistas, uma ordinária e uma extraordinária que tiveram a duração de quase quatro horas, o Marítimo definiu o seu novo conselho de administração da SAD, que passou a ser composta por Rui Fontes na presidência, após ter renunciado ao cargo de presidente da Assembleia Geral da mesma, assumido por José Augusto Araújo, os vice-presidentes Carlos Batista e Nuno Aguiar e, na posição de vogais, Nuno Oliveira e Pedro Ornelas, até dezembro.

"Julgo que é a melhor solução para o clube em todos os níveis. Aliás, quem esteve e viveu o clube durante estes últimos tempos sentiu isso. Sobretudo sobre aquilo que se passou, sentimos que, de facto, o presidente do clube deve também ser o da SAD. Aquilo que fizemos foi o mesmo que os outros clubes a nível nacional fizeram e ter um profissional mais competente possível, no sentido, de dirigir o futebol", adiantou Rui Fontes aos jornalistas.

O dirigente, que defendia uma liderança bicéfala, acredita que a realidade que agora se impõe "não foi um passo atrás, mas sim um repensar da estratégia", afirmando que a situação anterior não era a melhor e que a gestão de um homem só "vai responder melhor ao que o Marítimo necessita".

Rui Fontes afirmou ainda que a reunião, que contou com a presença dos antigos elementos da SAD que se demitiram no início de setembro último, nomeadamente João Luís, Luís Olim e Nélson Gouveia, foi "pacífica", mas evitou sempre falar no passado, porque "é tempo de trabalhar pelo futuro do clube".

Quando questionado sobre o que tem planeado para o futebol do emblema que ocupa a última posição da I Liga, com apenas um ponto, lembrou a contratação de Tiago Lenho, antigo diretor desportivo do Gil Vicente, para desempenhar, na Madeira, o cargo de diretor executivo para o futebol, o qual irá, a par com a administração da SAD, "gerir todo o departamento profissional de futebol".

Na Assembleia Geral Ordinária foi aprovado por maioria o relatório e contas correspondente à época 2021/22, durante a qual a SAD 'verde-rubra' apresentou lucro de cerca de 1,3 milhões de euros.