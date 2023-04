Rui Fontes: «Chegou a momento de olharmos mais para cima»

O presidente do Marítimo, Rui Fontes, considera que a aproximação aos lugares de permanência direta resulta da qualidade da equipa e do trabalho desenvolvido."O Marítimo está a cinco pontos da descida direta. Agora, chegou o momento de olharmos mais para cima e de deixarmos definitivamente a preocupação de sairmos da zona de descida. Mas só quem sempre desconfiou e pensou negativamente sobre o Marítimo pode ter respirado agora de outra forma, pois quem acreditou no trabalho que está a ser feito sabia que o Marítimo tem equipa para não estar onde está. Estou muito satisfeito com o trabalho do treinador", disse o dirigente, à margem da cerimónia do 17.º aniversário do Colégio do Marítimo.