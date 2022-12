Rui Fontes confirma negociações para a saída de João Henriques do Marítimo

A derrota do Marítimo em Faro, em partida para a Allianz Cup, acentuou o mal-estar e o péssimo momento que o clube vive, em redor do técnico João Henriques. A comitiva madeirense só aterrou no aeroporto Cristiano Ronaldo pelas 17h20 desta quinta-feira, mas de imediato o presidente Rui Fontes e o técnico encetaram negociações para a rescisão de contrato, que é válido até ao final desta temporada e ainda para a próxima época. Recorde-se que os verde-rubros já rescindiram com Vasco Seabra, sendo esta a segunda chicotada psicológica da equipa madeirense, com a mudança a não durar mais do que três meses.Rui Fontes confirmou ao"a existência de negociações para a saída de João Henriques. Há insatisfação. Alguma coisa tem de mudar pois as coisas não estão bem". Quanto ao nome de Daniel Ramos como o provável substituto, o presidente do clube e da SAD madeirense, não confirmou a contratação de um nome que reúne pleno agrado entre os adeptos maritimistas.