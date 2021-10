Rui Fontes critica algumas decisões de Carlos Pereira: «Penso que vamos ter problemas»

No dia em que foi conhecer e dar-se a conhecer em termos oficiais junto do plantel do Marítimo, da respetiva equipa e da restante estrutura do futebol profissional, Rui Fontes revelou que se a transição em termos do futebol está a ser pacífica, a outros níveis não.





"Está tudo a correr bem com a transição em termos do futebol profissional. Em termos do antigo presidente não. Ao nível da sua atuação, penso que vamos ter problemas", revelou não querendo alongar-se nas explicações: "Veremos... Acho que há tomadas de decisão sob o ponto de vista financeiro, que não são as mais adequadas no momento. Mas isso vai ser tudo analisado."