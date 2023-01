Rui Fontes e a denúncia de Edgar Costa: «Jogador falou nas instâncias onde tinha de falar»

O presidente do Marítimo, Rui Fontes, não se alongou em comentários sobre a denúncia de Edgar Costa, que afirmou ter sido aliciado pelo empresário Miguel Pinho para facilitar a vida ao Benfica, no jogo com os madeirenses em 2015/16.

"Não é do meu tempo do Marítimo, pelo que não tenho nada que me pronunciar sobre isso. O jogador fez o seu papel e não temos mais nada para adiantar. Isso foi há cinco ou seis anos, o jogador já disse o que tinha a dizer nas instâncias onde tinha de falar e a partir daí é assunto encerrado. São processos que estão a ser investigados e que estão em segredo de justiça", adiantou Fontes - que voltou ao cargo de presidente em 2021, à margem da inauguração da nova delegação do clube na Cancela.