Rui Fontes e João Luís Martins em sintonia

O Marítimo emitiu esta terça-feira um comunicado onde garante haver total sintonia entre o presidente do clube, Rui Fontes, e o líder da SAD, João Luís Martins. A reunião realizada nos Barreiros colocou o foco na recuperação da equipa, que é última classificada da Liga Bwin.

“Ao longo desta manhã, Rui Fontes e João Luís Martins estiveram juntos na habitual reunião semanal entre os líderes do Club e da Sociedade Anónima Desportiva. A reunião serviu para analisar o actual momento da equipa principal do Marítimo. Do encontro emergiu a total convergência sobre o que move Rui Fontes e João Luís Martins: os superiores interesses do Club Sport Marítimo. Neste sentido, e em consonância com o plano traçado, estão em curso negociações para fortalecer o sector ofensivo da formação liderada por Vasco Seabra”.