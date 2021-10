Rui Fontes é o novo presidente do Marítimo

Rui Fontes, candidato pela Lista A, foi esta sexta-feira eleito o novo presidente do Marítimo, com 65% dos votos dos sócios do clube insular, colocando assim um ponto final nos 24 anos de liderança de Carlos Pereira.





O candidato da lista A teve 17.629 votos, batendo a lista B, liderada pelo atual presidente maritimista, que conseguiu 9.464 (35%).Rui Fontes, de 68 anos, foi eleito para o quadriénio 2021- 2025, após ter ocupado o cargo entre 1988 e 1997, tendo sido sucedido na presidência do clube precisamente por Carlos Pereira, que dirigiu o emblema madeirense nos últimos 24 anos.Sob a sua alçada, o clube insular atingiu pela primeira vez na sua história as competições europeias, na época 1993/94, tendo sido na altura eliminado pela Antuérpia, na Taça UEFA, e marcou presença pela primeira vez na final de Taça de Portugal em 1995, fase em que foi derrotado pelo Sporting (2-0).As eleições que decorreram no Estádio do Marítimo contabilizaram uma grande afluência da massa associativa, com cerca de 1.891 votantes, num dia histórico para o clube madeirense, que não tinha duas listas a concorrer aos órgãos sociais há 40 anos.O presidente eleito apresentou uma candidatura intitulada de "Tá na Hora - Novo Rumo", tornando-se no primeiro opositor de Carlos Pereira em atos eleitorais.Ao longo da campanha, Rui Fontes deu a conhecer o "projeto ambicioso" que tem como objetivo "colocar o Marítimo entre os seis, sete primeiros clubes nacionais" nos próximos três a quatro anos, tendo anunciado que só irá presidir o clube durante um mandato.O empresário madeirense, líder da eleita lista A, pretende revolucionar a gestão do emblema madeirense, atribuindo a direção da SAD ao ex-capitão e atual treinador dos lituanos do Panevezys, João Luís, e ao seu adjunto e, igualmente ex-jogador da casa, Luís Olim."Descentralização nas decisões, responsabilidade, profissionalismo, inovação e modernização" é o que se propõe a aplicar, recusando a política de gestão de Carlos Pereira, "de um homem só".Carlos Pereira, líder da lista B, saiu derrotado e foi afastado do cargo que ocupou ao longo de 24 anos.O também empresário marcou presença por sete vezes em competições europeias - com 30 jogos na Europa -, duas finais da Taça da Liga e uma final da Taça de Portugal, e comprometia-se a realizar o seu último mandato, caso tivesse sido reeleito.O ato eleitoral decorreu hoje, no Estádio do Marítimo, com um ligeiro atraso na abertura das urnas, que abriram 10 minutos depois do horário previsto (09:00), e decorreu até às 21:00, tendo votado 1.891 sócios, para um total de 27.285 votos, dos quais 192 brancos e nulos.