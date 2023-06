Rui Fontes esclarece sócios sobre o plano estratégico

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rui Fontes tem hoje a oportunidade de esclarecer os sócios do Marítimo sobre o plano estratégico que vai ser apresentado na Assembleia Geral de dia 27 de junho. A sessão de esclarecimento está agendada para as 18 horas, no Pavilhão dos verde-rubros, em Santo António.

N o programa ‘Marítimo na TSF’, Fontes revelou que o plano “vai tratar da gestão, funcionamento e organização do clube e sua profissionalização”, indo ao encontro de “investidores interessados na compra do capital social da SAD” e garantindo que “o Marítimo será sempre sócio maioritário”. Por último, diz-se “atento à possível situação de incumprimento do Boavista em termos de pressupostos financeiros”.

Entretanto, Record apurou que o presidente da AG, José Augusto Araújo, aceitou o pedido de um grupo de 50 associados para a realização de uma nova assembleia que poderá ditar a queda da direção liderada por Rui Fontes, tendo agendado uma reunião magna maritimista para 4 de julho, um dia antes do arranque da nova época.

Tulipa deixou a Madeira, ficando em contacto com Tiago Lenho, que vai tentar assegurar 3 reforços que o treinador considera fundamentais. Por seu lado, Edgar Costa e Fábio China vão assinar um novo vínculo com o Marítimo.