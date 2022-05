Rui Fontes garante continuidade de Tim Soderstrom

O presidente Rui Fontes esteve ontem na inauguração de mais uma delegação maritimista, em Santa Luzia, na cidade do Funchal. No decorrer da cerimónia, o líder do Marítimo garantiu que o lateral Tim Soderstrom vai voltar à Madeira para cumprir o contrato, apesar da pouca utilização esta temporada. Apesar das saídas já registadas de Ali Alipour e Rafik Guitane (este ainda poderá voltar), o responsável dos verde-rubros garantiu: "O Marítimo está calmo. Não é preciso andar a fazer barulho sobre o que se está a fazer. Na altura certa, terá a sua equipa preparada."

Tulipa de saída dos sub-23

Apesar de ter feito um trabalho considerado como meritório, Tulipa não vai continuar como treinador dos sub-23 na próxima temporada. Mudanças vão também acontecer no futebol feminino. "O Marítimo quer crescer no futebol feminino, ser profissional e estar entre as quatro melhores no país", afirmou Rui Fontes. Assim, Felipe Neto vai suceder a Luís Gabriel como treinador da equipa feminina.