Rui Fontes: «O que é preciso é saber investir»

O presidente do Marítimo, Rui Fontes, confirma que a próxima época já está a ser preparada e espera ter uma equipa mais ambiciosa para não voltar a fazer contas na luta pela permanência."Quando os sócios votaram nesta direção foi para que muita coisa mudasse no Marítimo. De facto, muito já mudou e agora temos de ter um projeto para o futebol que não seja o do Marítimo dos últimos anos, que estava a definhar. Tem de ser um Marítimo que faça ‘jus’ à sua história, pois um clube com 40 anos de 1.ª Liga não pode estar a disputar os lugares agora ocupados por Moreirense, Tondela ou Vizela. Temos que ter mais ambição", considerou o dirigente, apontando: "É preciso contar que há, neste momento, muitas SAD com investidores, que estão a investir muito e, de vez em quando, surgem surpresas. Vamo-nos prevenir no sentido de não sermos um clube onde os adeptos façam contas para não descer de divisão, o que me entristece muito, mas que pensem cada vez mais nos lugares acima da tabela".Inquirido se há condições financeiras para essa mudança, Fontes diz que a questão nem implica mais dinheiro. "Melhorar o plantel e criar uma equipa mais ambiciosa passa por uma escolha muito criteriosa dos jogadores. Muitas vezes, gasta-se dinheiro mal gasto. Repare que este ano não adquirimos ninguém em janeiro. Quando é que custaram as aquisições feitas em janeiro nos anos anteriores e quando é que custou o prémio de permanência que o clube deu aos jogadores na última época? Um prémio de centenas de milhares de euros, extremamente elevado e que ainda estamos a pagar. Ora, se tudo for planeado da maneira mais adequada e esse planeamento for cumprido, de certeza que não precisamos de muito mais investimento", apontou o presidente, observando: "O que é preciso é saber investir, para que se evitem depois despesas extraordinárias. O que estragava muitas vezes o orçamento eram as coisas feitas no início em cima do joelho, pois havia que retificar a meio da época. E as aflições custam muito dinheiro".Rui Fontes não pensa, todavia, em fazer parcerias com investidores, mantendo o plano inicial. "Neste momento, o Marítimo não está à procura de parcerias, mas a estudar um modelo de investimento para o futebol, que vamos procurar concretizar o mais breve possível. Não vai ser com nenhum investidor estrangeiro, mas no próprio clube e junto dos sócios", finalizou.