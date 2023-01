Rui Fontes: «Ou vem qualidade para acrescentar valor à equipa que já temos, se não... só estraga»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Marítimo renovou o acordo de patrocínio com a Empresa de Cervejas da Madeira (ECM) até junho de 2024, oportunidade para o presidente Rui Fontes dar conta da importância destes acordos para o clube e para a SAD e garantir que só chegarão mais reforços até terça-feira, dia do fecho do mercado, se trouxerem efetivamente qualidade.

"É evidente que o objetivo é termos mais dois reforços, mas, se não vierem os que pretendemos, o plantel fica fechado. Trazer por trazer não vale a pena. Ou vem qualidade para acrescentar valor à equipa que já temos, se não... só estraga", disse o presidente.

E otimismo não lhe falta para o jogo com o FC Porto. "Acredito em todos os jogos que o Marítimo vai ganhar e estamos todos a trabalhar para que a confiança seja instaurada na equipa e no clube. Os jogadores sabem qual o seu papel e todos nós vamos conseguir retirar o Marítimo da posição onde está e recolocá-lo no lugar que tem sido seu durante 40 anos de 1.ª Liga", assinalou Fontes.

A propósito da visita dos dragões à Madeira, o líder insular garantiu que já existe um entendimento com o FC Porto por causa do caso Pepe, que se arrasta há anos nos tribunais. "Esse assunto já está resolvido e foi feito o acordo. Em dinheiro, claro, porque não pode ser através de jogadores", disse.