Rui Fontes pretende clarificar a SAD

Rui Fontes vai aguardar 15 dias até tomar posse no Marítimo e só depois poderá debruçar-se sobre o futebol profissional, esperando evitar um vazio de poder. “Vamos ter de nomear outros administradores para a SAD. Se Carlos Pereira entender não dificultar, isto será resolvido com a necessária rapidez e de acordo com os interesses do Marítimo”, salientou ao JM-Madeira. João Luís termina contrato em novembro com o Panevezys e está indicado para assumir a SAD.