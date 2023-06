Rui Fontes punido com 40 dias de suspensão

Rui Fontes, presidente do Marítimo, foi suspenso por 40 dias pelo Conselho de Disciplina da FPF por "lesão da honra, da reputação e denúncia caluniosa". O líder do emblema madeirense, que no último domingo desceu à 2.ª Liga depois de 38 anos consecutivos na elite do futebol português, foi ainda condenado a pagar uma multa de 3.570 euros.