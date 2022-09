Rui Fontes quer superar o desafio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Marítimo assinalou o 112º aniversário num contexto difícil, face ao último lugar da Liga Bwin, mas Rui Fontes não perde a esperança e lembra o percurso do emblema madeirense ao longo de mais de um século.

"Queremos cumprir e honrar a história do Marítimo. Somos um clube que nasceu e cresceu com dificuldades e, hoje em dia, é o que é porque soube superar todos os desafios que encontrou. E estamos aqui para superar mais este desafio", acentuou o presidente do clube, sem se alongar sobre o momento atual.

Entretanto, a equipa de João Henriques volta hoje ao trabalho, altura para reavaliar os lesionados. O técnico prometeu aumentar as cargas físicas, para ter a equipa com os índices que deseja para o seu modelo de jogo. Na agenda deve estar um jogo-treino com a equipa de sub-23.