Rui Fontes reeleito presidente da SAD do Marítimo até 2026

Rui Fontes foi hoje reeleito presidente da SAD do Marítimo, da I Liga de futebol, com 91,07% dos votos, numa assembleia geral (AG) que contou com representação de 93% do capital social da sociedade anónima desportiva.



O presidente, que acumula a mesma função no clube e na SAD, renovou o mandato até 2026, numa AG que teve como único ponto de trabalho a eleição dos órgãos sociais, tendo em conta que o anterior mandato tinha expirado em 31 de dezembro do ano passado.

O desfecho já era conhecido, já que Rui Fontes foi o único candidato à posição que ocupa desde outubro último, após a destituição da então SAD, encabeçada por João Luís Martins, que tomou posse em 2 de dezembro 2021.

No final da AG que decorreu no complexo desportivo do clube, em Santo António, o presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG), José Augusto Araújo, revelou à comunicação social que tudo decorreu de forma tranquila, mas que, antes do único ponto de trabalho, "houve um momento em que os acionistas puderam colocar as questões que entendiam ser relevantes e os esclarecimentos que pretendiam".

Questionado sobre se a situação da equipa, que ocupa o 16.ºlugar da I Liga, em posição de acesso ao play-off de manutenção, com 16 pontos, é algo que preocupa os acionistas, o dirigente garantiu que se trata do "objetivo central da administração".

"Obviamente que a manutenção da equipa de futebol na I Liga é o objetivo central desta administração. A quem compete resolver esses problemas é aos jogadores e à equipa técnica, não propriamente à administração, que vai criar as condições para que eles consigam esse objetivo", afirmou José Augusto Araújo.

O presidente da MAG revelou ter plena consciência de que o objetivo [manutenção na I Liga] a que a equipa se propõe é difícil e que, em caso de sucesso ou insucesso, tudo terá de voltar a ser discutido.

"Tenho consciência plena de que o objetivo a que a equipa de futebol se propõe é difícil, mas acredito que vamos conseguir, e quando isso estiver conseguido ou, se eventualmente não tiver sido conseguido, porque também é uma hipótese que se tem de pôr, temos de rediscutir tudo isto. Mas, para já, o nosso objetivo é criar condições para que esta época acabe com o Marítimo na I Liga", frisou.

Abordado sobre se o futuro da administração poderia depender do desfecho da presente temporada, José Augusto Araújo salientou que "só os acionistas podem responder a essa pergunta".

Para além da reeleição dos administradores, juntaram-se ao presidente da MAG dois novos elementos, Marco Fernandes e Manuel Dias, vice-presidente e secretário, respetivamente, que acumulam funções no clube e na SAD.

