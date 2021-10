Rui Fontes sobre futuro de Velázquez: «Não me posso pronunciar sobre pessoas que não conheço»

Eleito esta sexta-feira como o novo presidente do Marítimo, Rui Fontes assegurou que a continuidade de Julio Velázquez como treinador da equipa insular não está assegurada, revelando que só se irá pronunciar sobre esse tema depois de uma conversa com o técnico espanhol.





"Não me posso pronunciar sobre pessoas que não conheço. Não conheço o treinador e depois de falar é que vamos [conhecer-nos]", atirou o novo líder dos maritimistas, em declarações após ser conhecido o resultado do sufrágio.O Marítimo posiciona-se atualmente no 13.º lugar da tabela classificativa, com sete pontos, fruto de uma vitória, quatro empates e quatro derrotas. Esta noite, perdeu por 1-2 no reduto do Vitória de Guimarães e aumentou para sete o número de jogos consecutivos sem conhecer o sabor da vitória.