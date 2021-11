Rui Fontes toma posse para tarefa "hercúlea"

Rui Fontes tomou posse esta sexta-feira, na tribuna do Estádio dos Barreiros, como novo presidente do Marítimo. Um momento que contou com a presença do presidente da Liga, Pedro Proença, e onde o sucessor de Carlos Pereira considerou que tem pela frente uma missão exigente."Inicia-se um caminho que não será fácil, um desafio imenso para um clube que não nasceu num berço de ouro, mas chegou com lugar de destaque à cabeceira do desporto português, conquistando o título de campeão de Portugal. E tudo faremos para continuar a ser um dos grandes de Portugal", referiu o sócio número 1.005, que já liderara o clube entre 1988 e 1997, notando: "O futebol mudou e mudou muito. Hoje o futebol ganhou dimensão empresarial. Sejamos claros: é um negócio, que exige da parte de quem dirige a instituição engenho e criatividade, para que no final de cada ano possamos apresentar o que move qualquer empresa: resultados. Resultados desportivos que se refletem nos financeiros e financeiros que se refletem nos desportivos. Estas realidades são indissociáveis".Para Rui Fontes, a profissionalização do clube e da SAD obriga a reunir profissionais competentes e capazes de cumprir os objetivos fixados. "Queremos uma estrutura moderna, que torne o Marítimo mais competitivo e mais respeitado fora de campo, além de temido dentro dele", adiantou o novo presidente, que foi claro: "Temos pela frente uma tarefa hercúlea de recuperar o Marítimo, desportivamente, patrimonialmente, economicamente e financeiramente".Entretanto, Carlos Pereira e Rui Sá abdicaram dos seus lugares na administração da SAD, permitindo a entrada imediata de Carlos Batista e Nelson Gouveia para assegurar a gestão corrente. Recorde-se que a nova administração, que será liderada por João Luís Martins, só é indigitada no dia 2 de dezembro.Presentes nesta tomada de posse estiveram Pedro Proença e Helena Pires, que visitaram o polémico relvado dos Barreiros e manifestaram a esperança de quem o novo tratamento surta efeito a tempo de ser levantada a interdição no final deste mês, quando se realizar o Marítimo-Paços de Ferreira.