Sáenz desiludido: «Todo o trabalho que tivemos não serviu para nada»

Jorge Sáenz lamentou que a equipa do Marítimo tenha acabado por sofrer o golo na reta final do encontro com o Sporting. "Nós sabíamos que seria difícil ganhar um ponto ou três pontos, sofremos muito até ao final, mas no último minuto, num lance infeliz, sofremos. Fizemos um trabalho durante 90 e tal minutos que não serviu para nada", afirmou o jogador.





Apesar deste desfecho, o jogador dos insulares vincou que há coisas positivas a retirar deste jogo: "Acredito que um empate aqui seria muito bom, mas conseguimos coisas positivas. Temos de estar orgulhosos do nosso trabalho", sublinhou.