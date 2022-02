Saída de Milson para a Rússia oficializada

O Marítimo oficializou este domingo a saída de Milson para o Nizhny Novgorod, 12.º classificado da Liga russa. A transferência é a título definitivo e o jogador angolano assinou um contrato válido por dois anos e meio."Milson cumpriu, ao longo da última semana, um período experimental no emblema russo, que mereceu parecer positivo e, após entendimento dos clubes, culminou com a transferência. O Marítimo da Madeira agradece o profissionalismo e a dedicação com que o jogador defendeu a causa maritimista e deixa votos de boa sorte para o seu futuro", pode ler-se no comunicado da SAD madeirense.Já o extremo de 22 anos, que chegou à Madeira em 2018/19, deixou palavras de agradecimento ao Marítimo. "Foi com vocês que me desenvolvi, me tornei profissional e fiz a minha estreia na 1.ª Liga. A todos os meus colegas, desde equipa A, equipa B e equipa Sub 23, treinadores, estrutura e principalmente aos adeptos, só tenho a agradecer por toda a força e energia que sempre me transmitiram! Foram anos de muitas lutas, algumas vitórias e outras derrotas que ajudaram muito no meu crescimento a nível pessoal e profissional. Foi uma grande escola para mim e hoje considero-me um melhor jogador graças a isso. Este não foi o fim que esperava, no entanto vou ser sempre grato", assinalou Milson.