Sassá feliz por regressar ao ativo: «Sinto-me novo»

Sassá está de volta ao ativo e já foi incluído no plantel do Marítimo. Um momento especial para o avançado.





"Este período lesionado foi um momento de muita reflexão para mim. Conversei bastante com os meus familiares e tenho uma oportunidade de ouro ao retornar ao Marítimo, clube que me recebeu super bem desde o primeiro dia. Estou muito motivado! Sinto-me um "novo" Sassá, com a mesma fome que aquele rapaz que despontou no Botafogo, quero muito vencer e ajudar o Marítimo a conquistar os objetivos traçados no início da temporada", disse Sassá à sua assessoria.