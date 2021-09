Sassá vai processar o Marítimo

O avançado Sassá continua a dar que falar no Marítimo, parecendo haver uma 'novela' que terá o seu final ainda bem longe.





Na edição desta terça-feira,dá conta que o Marítimo instaurou um processo disciplinar a Sassá, para despedimento por justa causa, devido a faltas injustificadas ao trabalho. No Brasil e após ler as notícias veiculadas na imprensa portuguesa e brasileira, o jogador responde através da assessoria, tendo reunido informações com o advogado do futebolista e o próprio Sassá. "Após sofrer uma lesão, o atleta recebeu aval do clube português para se tratar no Cruzeiro, no Brasil", pode-se começar a ler na nota enviada à imprensa.E acrescenta: "Recuperado, Sassá e Cruzeiro entraram em contato com o Marítimo, visando a sua reapresentação, mas o clube não respondeu e não assegurou os processos administrativos necessários ao seu regresso, mesmo após solicitação expressa do seu staff, motivo pelo qual o jogador o jogador não conseguiu regressar a Portugal. E então sem justificativa cabível, o Marítimo decidiu rescindir o contrato com o atleta".Depois, o mesmo comunicado, revela que "Sassá acionará as autoridades competentes, tanto em Portugal, como a nível internacional, para salvaguardar todos os seus direitos".Por último, a assessoria revela que "Sassá é atleta do Cruzeiro, segue o seu trabalho de recuperação da forma física para voltar a atuar em alto nível e está livre no mercado para assinar um pré-contrato, uma vez que o seu contrato com o Cruzeiro encerra a 31 de dezembro próximo".Resta agora saber como irá terminar esta "novela Sassá". Se o Marítimo agiu de acordo com o contrato que possui com o jogador e se este está a incorrer em faltas injustificáveis, ou se o atacante brasileiro vai ganhar esta "batalha" fora do relvado, onde até ao momento, na Madeira, mostrou muito pouco…