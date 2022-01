Seis regressos nos convocados para Portimão

São seis as novidades na convocatória do Marítimo para o jogo deste domingo, no Algarve, contra o Portimonense. Relativamente à última jornada, de registar o regresso de jogadores que estiveram infetados com a Covid-19 - Fábio China, Diogo Mendes, Pelágio, Edgar Costa, Beltrame e Rúben Macedo - e a saída de Matheus Costa (castigado), Jorge Sáenz (lesionado), Iván Rossi, André Teles, Miguel Sousa e Johnson.De notar ainda a manutenção de Filipe Cardoso, que começou a época na equipa B, entre as opções de Vasco Seabra.Lesionado continua Tim Soderstrom, ao passo que Bruno Xadas procura a melhor condição física, depois de refeito de entorse no joelho esquerdo. Iván Rossi apenas esta sexta-feira treinou depois de recuperar da Covid-19, pelo que não está a cem por cento.Paulo Victor e Miguel Silva;Cláudio Winck, Zainadine, Moisés Mosquera, Leo Andrade, Fábio China e Vítor Costa;Diogo Mendes, Filipe Cardoso, Pedro Pelágio, Edgar Costa, Beltrame e Rafik Guitane;Alipour, Joel, Clésio, André Vidigal, Rúben Macedo e Henrique.