Seis testes antes da estreia

Depois de dois ensaios com as equipas sub-23 e B, o Marítimo tem pela frente mais seis jogos de preparação antes da estreia na Liga Bwin, contra o FC Porto. O primeiro é já sábado (10h30) na Choupana, contra o Nacional, que antecede a viagem para o estágio no Norte do país. Em Lousada, Vasco Seabra enfrenta Penafiel a 20 de julho, Casa Pia a 23 e Leixões a 26, dia em que defronta ainda o Boavista no Estádio do Bessa. O sexto e derradeiro teste realiza-se no novo relvado dos Barreiros, provavelmente dia 31, contra um adversário a designar – se não for o Las Palmas, pode ser novamente o Nacional.

Entretanto, Soderstrom não treinou por estar infetado com a Covid-19, sendo a única baixa. Ontem, Vasco Seabra ministrou sessão dupla, em Santo António e Camacha.