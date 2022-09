Tiago Lenho assinou por dois anos com o Marítimo

Tiago Lenho, apurou Record, assinou por dois anos com o Marítimo, como escolha do presidente Rui Fontes para o cargo de diretor desportivo, funções que já cumpria no Gil Vicente. A apresentação do novo dirigente será oficializada durante esta quinta-feira.No clube minhoto, Tiago Lenho fica ligado não só ao apuramento histórico para as competições europeias, no caso a Conference League, alcançado na pretérita temporada, mas também à escolha de jogadores que renderam bons encaixes ao Gil Vicente, como são os casos de Samuel Lino e Kritciuk, além do próprio treinador Ricardo Soares.O bom trabalho de Tiago Lenho teve, de resto, repercussão fora de Portugal , nomeadamente em Itália, onde também enalteceram o facto de ter descoberto o avançado que ainda brilha em Barcelos, Fran Navarro.