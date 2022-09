Tiago Lenho assume cargo de diretor desportivo do Marítimo

O Marítimo oficializou esta sexta-feira a contratação de Tiago Lenho para o cargo de diretor desportivo do emblema madeirense, que ocupa a última posição da Liga Bwin, sem qualquer ponto averbado.



"Tiago Lenho já se encontra na Madeira. O novo diretor desportivo do Marítimo aterrou, na manhã de hoje, na Pérola do Atlântico. De imediato, seguiu para uma visita à sua nova casa", pode ler-se no comunicado publicado pelos 'leões' do Almirante Reis, que ainda dá conta que o presidente Rui Fontes acompanhou a visita ao estádio e complexo desportivo do clube insular.

Antes de aceitar a proposta do Marítimo, Tiago Lenho, de 34 anos, desempenhava o mesmo cargo no Gil Vicente, desde 2018.

Na nota de apresentação divulgada no seu sítio oficial na Internet, o Marítimo sublinhou que "o jovem dirigente contribuiu para congeminar o projeto que cimentou o Gil Vicente na Liga Bwin, depois de subida direta desde o Campeonato de Portugal".

"Os resultados são visíveis. O Gil Vicente estreou-se nas competições europeias, descobriu e valorizou ativos e protagonizou encaixes financeiros de vulto ao longo dos últimos anos. Um trajeto com o cunho do novo diretor desportivo do Marítimo, talento já reconhecido além-fronteiras", destacou o emblema verde rubro.

O dirigente natural de Viana do Castelo realiza na Madeira a segunda experiência como diretor desportivo, encontrando o Marítimo no pior arranque de sempre na Liga Bwin, com sete derrotas, no mesmo número de partidas disputadas.