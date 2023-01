Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Tiago Lenho resolveu caso Brayan Riascos O diretor-executivo do Marítimo deslocou-se à Turquia com o avançado e solucionou o problema em torno do colombiano junto do Metal Kharkiv





• Foto: CS Marítimo