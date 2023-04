Tiago Lenho só pensa em amealhar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Marítimo ainda não venceu fora de casa sob o comando de José Gomes – o único sorriso foi em Paços de Ferreira, ainda no tempo de João Henriques –, mas Tiago Lenho espera quebrar o enguiço em Famalicão. A ordem é somar pontos. "Estamos numa situação delicada e precisamos de amealhar. Vamos em busca dos 3 pontos, mas o ponto até poderá ser positivo", salientou o diretor executivo dos madeirenses ao programa ‘Marítimo na TSF’, onde assinalou: "Especialmente nos jogos fora, tem-nos faltado uma ponta de felicidade. A equipa até tem produzido o ‘quanto baste’, mas os resultados não têm sido os que ambicionávamos. Barcelos foi um desses casos, mas também no Casa Pia e no Arouca não fomos inferiores. Pequenos pormenores ditaram o desfecho final."

Pedindo "concentração extra" à equipa para conseguir a permanência, Tiago Lenho conta com o apoio dos cerca de 250 adeptos que vão a Famalicão. "No panorama português, poucos clubes têm esta capacidade. Costumo dizer que, em termos de adeptos, temos dado goleadas", registou.