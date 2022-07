Tim Soderstrom rescinde com o Marítimo

O Marítimo rescindiu esta sexta-feira o contrato com o defesa sueco Tim Soderstrom. Recorde-se que o jogador não participou em nenhum dos jogos do estágio de pré-temporada no norte do país, pois nao entrava nos planos de Vasco Seabra.Soderstrom, de 28 anos, deixa o clube madeirense duas épocas após ter chegado, proveniente dos suecos do Hammarby."A Marítimo da Madeira Futebol, SAD, informa que chegou a acordo com o jogador Tim Roger Soderstrom para a rescisão do seu contrato.O sueco, internacional pelos escalões jovens do seu país, chegou ao Marítimo no mercado de Janeiro da época 2020-2021, e, desde então, disputou nove encontros com a camisola verde-rubra.O emblema verde-rubro agradece o empenho e a dedicação com que Tim Soderstrom serviu o nosso clube, endereçando-lhe sinceros desejos de felicidade profissional e pessoal.A Administração da Marítimo da Madeira Futebol, SAD"