Treinador do Marítimo garante não estar entre direções em dia de tomada de posse

O treinador do Marítimo, Júlio Velázquez, recusou esta sexta-feira estar entre direções, no dia em que Rui Fontes tomou posse no clube madeirense da Liga Bwin, admitindo que queria "mais vitórias".

"Não estou entre uma direção ou outra, sou treinador do Marítimo até junho de 2022 e tenho todas as forças e vontade do mundo. Estamos a trabalhar bem e gostaríamos de ter mais vitórias", afirmou o técnico maritimista, reforçando que a equipa técnica e jogadores são profissionais e "como tal a responsabilidade é dignificar o clube" que representam.

Apesar de não conhecer o sabor da vitória há nove partidas e se encontrar na penúltima posição do campeonato, o treinador espanhol acredita que um detalhe pode "mudar tudo para mal como pode mudar tudo para bem", recusando "negativismos".

"Vamos com mentalidade de que vamos ganhar no domingo [ao Tondela] e, quando a equipa ganhar isto muda e, isso não quer dizer que vamos passar a ganhar vários dias seguidos, mas vai permitir entrar numa dinâmica mais positiva e favorável para continuarmos a lutar pelos nossos objetivos", frisou, relembrando que "há momentos no futebol, mas não duram para sempre".

O Marítimo saiu derrotado na última jornada na condição de visitado, diante do Gil Vicente, por 1-2, numa das "melhores exibições da época a nível qualitativo, mas não quantitativo" segundo Júlio Velázquez.

Para a partida da 11.ª jornada a "ideia é dar continuidade" ao que foi feito na partida anterior, "corrigindo os erros cometidos em situações pontuais, como os que originaram os golos" da equipa de Barcelos.

"Tondela é uma equipa do nosso nível e, está dentro dessas sete, oito equipas que até ao dia de hoje lutam como o Marítimo pela manutenção", referiu o timoneiro dos insulares, descrevendo o adversário como "uma equipa forte, bem trabalhada e organizada".

"Não cometer certos erros e ter uma percentagem de eficácia maior" é a receita deixada por Júlio Velázquez, que assume que a equipa madeirense já podia "ter quatro, cinco, seis pontos a mais".

O técnico espanhol garante estar satisfeito com os seus pontas de lança [Ricardinho, Alipour e Joel] e, admite que o que aconteceu no último jogo "não é normal [derrota diante do Gil Vicente, por 1-2], 19 tiros no total com algumas situações claríssimas de golo".

"Para mim quando não há eficácia não é uma questão de uma posição específica. A nossa responsabilidade é continuar a gerar como no último jogo para que [a bola] entre", destacou.

O avançado camaronês Joel voltou a ser utilizado na última partida [entrou ao minuto 72], após quase três meses lesionado. Júlio Velázquez garantiu a sua convocatória para defrontar os beirões, sem adiantar se o melhor marcador verde rubro da época transata inicia o encontro.

O Marítimo, 17.º classificado, com sete pontos, visita o Tondela, que se encontra na 13.ª posição, com nove, no domingo, às 14:00, num encontro com arbitragem de Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto.