Treinador do Santa Clara diz que "dérbi das ilhas" é momento "bonito" do futebol

O treinador do Santa Clara, Nuno Campos, disse esta quinta-feira que espera um jogo difícil frente ao Marítimo, na Madeira, no "dérbi das ilhas", que para o técnico é um momento "bonito" da Liga.

"É algo de diferente um dérbi das ilhas. É algo de diferente para o futebol português. Acho que deve ser enaltecido: duas boas equipas e que representam arquipélagos. Acho que é algo bonito para o futebol português", declarou.

O treinador falava hoje em conferência de imprensa, no estádio de São Miguel, nos Açores, antes da partida para o arquipélago da Madeira para defrontar o Marítimo, no jogo da 14ª. jornada.

"[Vai ser] um jogo difícil, como todos no nosso campeonato. Já percebemos que não há jogos fáceis. Nós é que podemos tornar um pouco os jogos mais fáceis ou mais difíceis, mas as outras equipas também têm competência do outro lado", acrescentou o treinador.

Nuno Campos salientou que a vitória alcançada pelo Santa Clara na última jornada (por 2-1 frente ao Arouca) permitiu ao plantel trabalhar com mais confiança durante a semana.

"Nós preparamos esta semana, naturalmente, um pouco mais felizes porque viemos de uma vitória e isso ajuda sempre. As vitórias trazem confiança, trazem motivação. Naturalmente que isso ajuda ao clima durante a semana", afirmou.

O técnico disse estar à espera de um Marítimo "competente" e "difícil", mas destacou que o objetivo do conjunto açoriano é conquistar os três pontos.

"É uma equipa que mudou o seu treinador. Está ainda a adquirir alguns processos. Naturalmente que vai jogar em casa e é um fator que sabemos que é sempre difícil até pelo microclima da Madeira, mas nós confiamos muito no que podemos fazer enquanto equipa", assinalou.

Nuno Campos reiterou que a intenção do Santa Clara é a "ter a iniciativa de jogo" em todas as partidas, considerando que quando a equipa "joga bem fica mais próxima de ganhar".

"Acreditamos no nosso valor. Acreditamos muito no que fazemos. Nós focamo-nos muito mais em nós do que no adversário. Melhorar o nosso coletivo é aquilo que leva a acreditarmos que o resultado possa ser positivo. O nosso foco é sempre esse", salientou.

O Santa Clara, 16º. classificado com 10 pontos em 13 jogos, vai defrontar o Marítimo 12º. com 11, no sábado, às 15H30, no Estádio dos Barreiros, no Funchal.

O encontro terá a arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.