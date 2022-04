Três novidades na convocatória de Vasco Seabra

Vasco Seabra fez 3 alterações na convocatória do Marítimo para o jogo de sábado, em Paços de Ferreira. As novidades são os regressos de Matheus Costa e Pedro Pelágio, que cumpriram castigo de um jogo, e a chamada do jovem guarda-redes Vítor Eudes, face à baixa de Miguel Silva, infetado com a Covid-19.Relativamente à última jornada, foram ainda preteridos Moisés Mosquera (jogou pela equipa) e Diogo Mendes, este lesionado, tal como o italiano Stefano Beltrame.Paulo Victor e Vitor Eudes;Cláudio Winck, Matheus Costa, Zainadine, Fábio China, Léo Andrade e Vítor Costa;Rafik Guitane, Edgar Costa, Iván Rossi, Bruno Xadas, Miguel Sousa, André Teles e Pedro Pelágio;André Vidigal, Ali Alipour, Clésio, Henrique Rafael e Joel Tagueu;