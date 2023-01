E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O médio brasileiro Val já falou à Marítimo TV sobre o seu novo clube."Estou feliz pela receção e espero começar esta experiência com o pé direito. Que consigamos conquistar grandes coisas com o Marítimo", salientou.Sobre as suas características, Val revelou: "De mim podem esperar um bom passe, um bom remate e ajudo bastante na defesa. Sou dedicado e focado. Lutaremos todos juntos até o final, para alcançarmos os nossos objetivos", concluiu.