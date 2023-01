E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O médio brasileiro Val, o sexto reforço do Marítimo, foi oficializado esta sexta-feira pelos madeirenses, cumprido o protocolo dos exames médicos e testes físicos.O jogador oriundo do Coritiba, de 25 anos, foi alvo da habitual "praxe" dos novos colegas, depois de comprometer-se para as proximas duas épocas e meia