Vasco Seabra após triunfo sobre o Vizela: «Foi uma vitória justa e merecida»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Vasco Seabra realçou a "vitória importante" alcançada pelo Marítimo na receção ao Vizela, numa altura em que os madeirenses estão a contas com um surto de Covid-19 no plantel e que deixou o técnico com apenas 15 jogadores da equipa principal disponíveis para a receção aos vizelenses.

"Foi uma vitória importante, com um compromisso muito grande de todo o grupo, uma paixão muito grande de trabalhar e entregar a vitória aos colegas que ficaram em casa, num momento difícil para todos, com muita instabilidade durante a semana", começou por referir Vasco Seabra após o encontro.

"Foi uma vitória justa, merecida e, mesmo antes da expulsão [de Nuno Moreira, aos 45'+1 minutos], fomos sempre dominadores. Tivemos mais posse de bola e mais capacidade de chegar ao último terço e, depois, com a expulsão, esse domínio acentuou-se", acrescentou.

Acha justo as equipas terem de jogar desfalcadas por causa de casos de Covid-19?



"É uma situação muito delicada e complicada de gerir, até porque nós fomos além daquilo que eram as nossas obrigações porque queremos zelar pela saúde de todos também."



Estreia de Miguel Sousa e Filipe Cardoso na Liga Bwin



"Naturalmente, foi um prazer ver os jogadores da nossa estrutura a estrearem-se, a terem qualidade e a mostrarem que estão cá também para nos ajudar", concluiu.