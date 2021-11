Vasco Seabra cancela treino da tarde

O treinador do Marítimo, Vasco Seabra, cancelou o treino que estava agendado para a tarde de ontem, cumprindo apenas a sessão de trabalho matinal, que decorreu à porta fechada na Ribeira Brava. Os madeirenses voltam a treinar hoje, pelas 9h30, com o técnico a ter algum tempo para incutir as suas ideias na equipa pois o próximo jogo na Liga Bwin é só no dia 28, frente ao Paços de Ferreira. O líder maritimista tem todos os jogadores à sua disposição, faltando apenas Zainadine e Clésio, os quais estiveram ao serviço da seleção de Moçambique.