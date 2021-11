Vasco Seabra chega ambicioso ao Marítimo

Vasco Seabra assinou contrato com o Marítimo por uma época e meia e tem o objetivo de apresentar um futebol positivo. “Sentimos que chegámos onde queríamos estar e onde as pessoas também queriam que estivéssemos”, salientou, na apresentação, o técnico, de 38 anos, pormenorizando: “Queremos ser uma equipa que domina e jogue para a baliza do adversário, combativa e competitiva. E queremos de volta o ‘caldeirão’ a ferver”, disse Seabra, que no treino da Ribeira Brava fez-se acompanhar pelos adjuntos Cláudio Botelho, Nuno Diogo, Bruno Pereira e Nelson Duarte, além de Octávio Moreira, José Manuel e Ricardo Henriques, que transitam.

O presidente Rui Fontes falou num técnico “jovem e competente” e deu o mote: "Queremos que o Marítimo cresça e seja mais ambicioso."