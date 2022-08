Vasco Seabra: «Criar oportunidades claras como fizemos torna o resultado curto face ao que aconteceu»

Vasco Seabra mostrou-se desanimado após a goleada sofrida pelo Marítimo no Dragão, na jornada inaugural da Liga Bwin, mas destacou que os madeirenses fizeram um bom jogo no globalidade."Entrámos muito no jogo, a manter a pressão alta e a chegar ao último terço do FC Porto. Tivemos duas oportunidades claras antes do 1-0 e, mesmo depois disso, podemos fazer o 1-1 numa defesa do Diogo Costa. Depois penso que não sentimos o jogo da forma que devíamos. Somos uma equipa que quer jogar, mas temos de saber sentir os momentos e a jogar contra uma equipa que pressiona muito, em determinados momentos abusámos da saída curta e precisávamos de ter uma saída mais longa e meter o FC Porto a correr para trás. Fizemos um bom jogo globalmente. O 1-0 surgiu contra a corrente do jogo e o segundo e terceiro golos do FC Porto foram seguidos. Na 2.ª parte, o jogo ficou mais difícil para nós, mas globalmente o resultado foi demasiado volumoso. Vir ao Dragão e criar oportunidades claras como nós fizemos torna o resultado curto, perante o que aconteceu", começou por referir o técnico do Marítimo à Sport TV."Ainda por cima sentindo que o resultado ao intervalo era muito enganador para o que estava a acontecer, sentimos que estávamos a fazer muitas coisas boas, porque tivemos três ou quatro oportunidades claras no Dragão, não são muitas equipas a conseguirem fazê-lo. Dos sete remates que o FC Porto fez enquadrados à baliza, fez cinco golos, o que não é normal. Sabemos onde errámos e para onde queremos ir. Os erros fazem crescer, mas temos de os eliminar para passar ao patamar seguinte", acrescentou.E concluiu: "Nós não andamos em função dos resultados, andamos em função dos comportamentos e a equipa sabe que errou em determinados momentos e esteve bem noutros. Mesmo quando ganhamos, temos de saber que se não fizermos as coisas pela nossa identidade não nos trazem coisas boas. Sabemos que temos este caminho para percorrer e que o Marítimo será muito competitivo e vai lutar pelos três pontos em todos os jogos."