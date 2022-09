Vasco Seabra de saída do Marítimo e João Henriques pode ser sucessor

Vasco Seabra está de saída do Marítimo. O acordo está por horas e deverá ser oficializado durante a tarde desta segunda-feira. Apesar de Daniel Ramos ter sido convidado, o sucessor pode ser João Henriques, que pode estrear-se na próxima jornada com o Gil Vicente.O clima é tenso após cinco derrotas em cinco jornadas e isso fez-se sentir à chegada à Madeira. Alguns adeptos pediram justificações aos jogadores, tendo o capitão Edgar Costa dado a cara, quando o autocarro do clube chegava ao complexo do clube, em Santo António.